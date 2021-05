Mulheres assistidas pela ONG EVA fazem curso de pintura como terapia

Aulas acontecem com poucas alunas, para garantir distanciamento e segurança. Foto: divulgação

As diversas expressões artísticas, entre elas a pintura, para além de ações culturais, funcionam também como instrumentos de apoio psicológico. Além disso, em tempos de distanciamento social, podem funcionar como uma excelente terapia. Foi com esse propósito que a cooperativa de mulheres da ONG EVA – Espaço Vida e Amor, iniciou um curso de pintura para suas assistidas. As aulas já começaram e a expectativa da entidade é que façam a diferença na vida das participantes.

“Usando o tecido e a tinta, elas podem expressar seus sentimentos, distrair a mente dos problemas que enfrentam no tratamento contra o câncer e ainda produzir trabalhos belíssimos, que serão vendidos durante a Feira de Inverno, prevista para acontecer em junho. A renda vai ajudar a manter a cooperativa e também trará um dinheiro extra para as artesãs”, comentou a professora Jaqueline.

Serviço

Para contribuir com a Cooperativa de Mulheres, o PIX é o CNPJ da ONG: 31.292.862/0001-69. A quantia mínima para doações é de R$ 5,00. Mais informações pelo telefone (41) 99235-8821.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021