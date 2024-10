Mulheres do Jardim Iguatemi serão atendidas com o “Dia da Beleza” gratuito

A Associação Reação Periférica está organizando um momento especial para as mulheres do Jardim Iguatemi: o Dia da Beleza, que acontecerá em 9 de novembro (sábado). O objetivo é proporcionar para 25 mulheres um momento de elevar a autoestima através de serviços gratuitos de maquiagens e cabelo.

Para a concretização do projeto, a associação busca apoiadores que possam doar produtos de maquiagens. Entre os itens estão lenço umedecido pacote com 100 unidades (3), creme Nívea lata grande 145g (1), Blindagem Dapop (2), pó translúcido Playboy, cores 01, 02, 03 (3 de cada), pó translúcido Max Love 16g pele negra (2), paleta de sombras de várias cores (3), trio de sombras para sobrancelha Ruby Rose (3), contorno paleta líquido ou bastão até 2 tons diferentes (3), lápis de olho preto (2), delineador preto (3), esponja de algodão acetinado (20), bruma fixadora Ruby Rose (2), cílios postiços tamanho médio (25), cola para cílios postiços Macrilan (2), pincéis para maquiagem, esponja em formato de coxinha e alimentação para as maquiadoras (lanche, bebida, marmita)

“Nosso foco é elevar a autoestima dessas mulheres, que muitas vezes estão enfrentando situações tão difíceis. Vamos tentar levar um pouquinho de alegria a elas. Desde já agradecemos por toda colaboração que com certeza receberemos”, afirma Diego Socker. Informações sobre as doações podem ser obtidas pelo fone (41) 99663-0039.

Edição n.º 1437.