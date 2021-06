Mulheres em tratamento contra o câncer participam de oficina de suculentas

Os vasinhos montados pelas alunas serão vendidos em um Festival de Inverno, que será realizado pela ONG em julho. Foto: divulgação

Com intuito de despertar sentimentos positivos nas mulheres em tratamento contra o câncer, a ONG EVA – Espaço Vida e Amor, iniciou uma oficina de suculentas. A primeira aula aconteceu no sábado, 29 de maio, comandada por Gilson Palmer, e o resultado foi surpreendente. “Se o propósito era tirar o foco da dificuldade ocasionada pela doença, foi plenamente atingido. As mulheres ficaram entusiasmadas com a produção dos vasinhos com mudinhas de suculentas”, disse o professor. Toda produção, segundo Gilson, será vendida no Festival de Inverno, previsto para os dias 9 e 10 de julho. Ele lembra ainda que além das suculentas, a ideia é trabalhar com mudas de orquídeas também.

Experiência

Gilson tem muita experiência com suculentas, já que este é um dos seus hobbies. “Minha esposa Juliane faleceu no ano passado, e ela era uma EVA. Quando descobrimos que ela estava com câncer de mama, começamos a produzir suculentas, para ocuparmos a cabeça dela e para que não ficasse pensando apenas na enfermidade. Era uma espécie de terapia, que deu super certo. Depois que ela faleceu, eu resolvi ajudar as outras pacientes oncológicas da ONG, doando algumas suculentas e orquídeas e ministrando essa oficina”, comentou.

Por conta da pandemia, cada aula está limitada à participação de apenas quatro mulheres. “Quem sabe futuramente possamos ampliar o atendimento. Também pretendemos ensinar as pacientes a produzirem mudas de orquídeas, outra paixão da minha esposa”, comentou. As oficinas estão previstas para acontecer todo último sábado do mês, mas há previsão de que em junho sejam realizadas duas, devido à proximidade do Festival de Inverno. A renda obtida com o evento será revertida para os projetos da ONG EVA e para as próprias artesãs.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021