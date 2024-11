Mulheres ocuparão 3 das principais secretarias da Prefeitura

A escolha de Renata Botogoski, Tatiana Assuiti e Amanda Nassar para comandar três das principais secretarias municipais no futuro governo de Gustavo Botogoski (PL) mostra que as mulheres serão protagonistas na gestão que está por nascer.

Há pelo menos trinta anos não tínhamos três mulheres ocupando simultaneamente pastas tão robustas como Educação, Saúde e Assistência Social. Pelas mãos dessas secretarias, pode se dizer, passa quase a totalidade dos moradores de Araucária. A rede municipal de ensino tem pelo menos vinte mil alunos. A rede municipal de saúde supera mensalmente a casa dos cem mil atendimentos. Já o sistema de assistência social da cidade recepciona diariamente centenas de pessoas, a grande maioria em situação de vulnerabilidade.

Outro número que mostra o tamanho da responsabilidade nas mãos de Tatiana, Renata e Amanda é o orçamento de cada uma dessas pastas para 2025. Os números contidos na proposta de lei orçamentária já em tramitação na Câmara de Vereadores estimam que a Educação ordenará despesas da ordem de R$ 370,5 milhões. Já a Saúde R$ 329,3 milhões e a Assistência Social outros R$ 35,7 milhões. Ou seja, estamos falando de um valor global na casa dos R$ 735,6 milhões.

A confirmação de Tatiana, Renata e Amanda em cargos de liderança tão importantes se torna ainda mais relevante quando levamos em conta que – mais uma vez – a população de Araucária não elegeu nenhuma mulher para ocupar um cargo no legislativo no último pleito municipal. Caberá ao Executivo suprir essa ausência, de modo que elas possam inspirar mais e mais mulheres a almejar participar da administração pública.

Outro ponto interessante nas escolhas feitas por Gustavo para essas três pastas é, digamos assim, fugir do lugar comum. Tatiana, por exemplo, é a vice-prefeita e, em tese, poderia ter ficado nesse cargo de substituta eventual do prefeito. Ela, porém, foi escalada para uma pasta extremamente complexa, como é a gestão da SMED.

Renata é outra escolha “fora da curva”. Afinal, normalmente as primeiras-damas são nomeadas em áreas mais voltadas a assistência social. No entanto, como é formada em Enfermagem e considerada uma técnica da área de Saúde com larga experiência em gestão hospitalar foi escalada para liderar a resolução do que é o maior problema da cidade atualmente. O desafio é complexo, mas se conseguir tirar a saúde da UTI e pelo menos levá-la para um leito de enfermaria, Renata será a responsável por uma vitória homérica.

Da mesma forma, Amanda Nassar foge do estilo das últimas secretárias de Assistência Social que a cidade teve. De família tradicional e com um currículo muito técnico, a tendência é que a gestão da pasta ganhe em profissionalismo. Desde que foi escolhida para liderar a SMAS ela também tem se debruçado para entender melhor o SUAS.

Esse domo feminino que Gustavo vem formando para administrar uma cidade com orçamento anual superior a R$ 2 bilhões anualmente não deve ficar restrito apenas a Tatiana, Renata e Amanda. Do “Clube da Luluzinha” também faz parte Giovanna Leal Dalla Corte, que comandará a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS). Há ainda nomes fortes de mulheres sendo cotadas para comandar secretarias como Agricultura, Administração e Gestão de Pessoas, além de outras pastas da atividade meio da Prefeitura.

Edição n.º 1441.