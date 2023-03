Mulheres também estão presentes na Guarda Municipal de Araucária

A mulher sempre teve presença na Guarda Municipal de Araucária. Atualmente são 31 profissionais mulheres formadas e apenas uma em formação, contra 235 profissionais homens formados e 15 em formação. Até 2021, eram 160 GMs homens e apenas 17 mulheres. É importante salientar que o Município também não tem cotas estabelecidas para o ingresso de mulheres em concursos, ou seja, a seleção é aberta para ampla concorrência.

Das 32 GMs, 19 atuam no operacional (patrulhamento de rua), 4 na Patrulha Maria da Penha, 3 no setor administrativo, 1 na Guarda Mirim, 4 na Central de Operações (rádio) e 1 no Centro de Formação e Aperfeiçoamento. Os treinamentos são os mesmos para o masculino e feminino, inclusive essa semana teve início o Curso de Operações de ROMU e entre os voluntários (passaram por testes físicos e de tiro) há uma mulher, a GM Larissa, que tem apenas um ano de corporação.

Também não há diferenças de salários entre mulheres e homens na Guarda Municipal de Araucária, o que difere as remunerações são os avanços de cada GM, seja mulher ou homem (graduação/pós-graduação/cursos). Até a presente data, apenas uma GM mulher exerceu um cargo de comando: Jaqueline Dias foi diretora geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública por 14 meses. Atualmente, três mulheres ocupam cargos de coordenadoras na GMA.

Foto: Carlos Poly.

Edição n. 1354