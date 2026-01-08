Multas de trânsito emitidas em Araucária caiu 45% em 2025

O portal da transparência do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) confirma nestes primeiros dias de 2026, uma das notícias mais desejadas pelos motoristas araucarienses: o número de autos de infração lavrados pelos agentes de trânsito da Prefeitura de Araucária caiu praticamente pela metade no ano passado.

Em números exatos estamos falando de uma queda de 44,24%. Os dados são oficiais e podem ser consultados por qualquer cidadão araucariense no site do DETRAN-PR.

O levantamento foi concluído pela reportagem de O Popular na manhã desta quarta-feira, 7 de janeiro, e mostra que – em 2024 – os agentes de trânsito da Prefeitura haviam caneteado os motoristas araucarienses incríveis 39.963 vezes. No ano passado, porém, este número caiu para 22.285 autos lavrados.

A análise mais aprofundada dos dados mostra ainda que essa queda resulta principalmente de uma mudança na política de utilização dos chamados radares móveis, que entre 2017 e 2024 alimentou o que os araucarienses chamaram de “máfia da multa”.

Tal constatação é possível ao compararmos o número de multas aplicadas com a utilização dos radares. Em 2024 elas somaram 16.351 das quase 40 mil multas. Já em 2025 elas representaram 7.328 dos quase 23 mil autos de infração.

“O compromisso do prefeito Gustavo sempre foi de incentivar a educação no trânsito e não a punição pura e simples do motorista, como parecia ser a determinação em outros tempos. E foi isso o que fizemos. Trabalhamos e ainda seguimos trabalhando nessa mudança de mentalidade do nosso Departamento de Trânsito, mas a evolução já está aí, constatada em números”, explicou o secretário de Urbanismo, Walter Voss.

Os dados analisados permitem constatar ainda que a redução de quase 50% no número de autos de infração não resultou em aumento dos acidentes de trânsito em vias sob responsabilidade da autoridade de trânsito municipal. Muito pelo contrário. Este número caiu.

Segundo dados do Departamento de Trânsito do Município, em 2024 foram 624 acidentes nas ruas de Araucária. Em 2025 esse número caiu para 573. Ou seja, uma redução de 8,2%.

Multas de trânsito emitidas em Araucária caiu 45% em 2025

No portal da transparência do DETRAN, os números com relação a acidentes de trânsito não são estratificados por vias de competência municipal, estadual e federal. Em razão disso, os dados lá disponíveis incluem os sinistros nas rodovias BR-476 e PR-423.

DADOS GERAIS

Também no site do DETRAN, é possível verificar o número de multas aplicadas por outras autoridades de trânsito, como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Somados todos os órgãos, temos que foram aplicadas em Araucária no ano de 2025 um total de 43.129 multas. Em 2024 esse número foi de 50.404.

Um estudo mais aprofundado desses números já mostra o resultado da instalação de novos radares fixos na BR476, que foram instalados ao longo do ano passado. Em 2024 (quando não haviam esses equipamentos) o número de multas aplicadas pela autoridade de trânsito federal foi de 3.877. Em 2025 ele subiu para 10.845.

Veja os 15 tipos de multas mais aplicadas pelos agentes de trânsito do Município em 2024 e 2025.

