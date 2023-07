Multiatleta Ana Paula busca patrocínio para competir no Ironman Full de 2024

Detentora de vários títulos importantes no atletismo, Ana Paula de Oliveira está se preparando para um grande desafio na carreira esportiva: competir no Iroman Full, uma prova de triatlon que ocorrerá em maio de 2024, em Florianópolis (SC). Serão 3.800 m de natação em alto mar, 180 km de bike e 42 km de corrida. Uma competição que, sem dúvida, será um grande objetivo pessoal para a atleta e exigirá muita determinação, disciplina e coragem. “Uma participação que também exigirá recursos financeiros por parte dos atletas e é por isso que estou buscando patrocínio para pagar a inscrição, que é em dólar, e também para custear as despesas de viagem”, declara a atleta.

Aficionada por esportes desde a época do colégio, Ana Paula sempre participou de competições de atletismo, basquete, handebol e futebol. Depois casou, teve uma filha, entrou para a faculdade e a rotina mudou bastante, o que a afastou do esporte. quando concluiu a graduação, ela retomou no esporte e se encantou pela corrida de rua. “Meu companheiro e grande incentivador João Carlin me apresentou esse mundo maravilhoso, comecei a participar dos treinos coletivos dos grupos de corrida de Araucária, porém mal conseguia correr 2 km sem ter que parar para recuperar o fôlego. Como nunca me faltaram determinação, foco e persistência, corri 5 km, 10 km até minha primeira Meia Maratona (21 km), em Pomerode (SC)”.

Após essa prova, Ana seguiu focada, sempre forçando nos treinos, e se inscreveu para as Maratonas em Florianópolis e Curitiba, ambas em 2019. “Apaixonada por desafios, quis aumentar ainda mais a quilometragem, fiz a Ultramaratona de 52 km em Guaraqueçaba (2021), onde fiquei em 3º geral. Nessa época já havia iniciado a minha jornada no MTB através da Equipe Archelau Team. Desde a primeira prova coleciono troféus e sempre me desafiando, aumentei a quilometragem. Entre as provas de MTB se destacam a Ultramaratona do Pedal de Ferro em 2022 (4 etapas de 250 km em 4 cidades diferentes), onde encerrei a temporada em 1º geral na categoria Dupla Solo e a Ultramaratona na Serra da Canastra que aconteceu em 4 dias e terminei em 5º geral”, relata.

Decidida a ir muito mais além, em 2022 Ana Paula iniciou sua jornada no Triathlon. Em março daquele ano, mesmo com pouco tempo de treinamento, encarou a primeira prova da modalidade e completou o circuito SPRINT do SESC, na praia de Matinhos, terminando em 6º na categoria. Ali nasceu a paixão de Ana pelo triatlhon. Focada em melhorar ainda mais, participou de outras provas já com resultados melhores e aumentou novamente o percurso para o Meio Iron, que aconteceu em março deste ano, em Matinhos.

“Não obtive o resultado esperado, pois estava com uma virose e isso atrapalhou meu desempenho. Sonhando ainda mais alto, me falta o Certificado de Ultramarotonista no Triatlhon, então me inscrevi para uma das provas mais desafiadores e difíceis que é o Iroman Full. Já estou em preparação para ter um excelente resultado e poder concluir a prova com satisfação. Mas como ninguém vence sozinho, conto com ajuda do comércio e empresas de Araucária e Curitiba para realização desse sonho. Hoje sou patrocinada pela Cicles Archelau, Benefit Natação, Boteko do Tico, Churrascaria Cristal, Rockfeller, kilden Bier, Karatê Padilha, Manzatti de Campo Largo e Atacadão do Suplemento de Curitiba”, declara a atleta.

Interessados em patrocinar a atleta Ana Paula de Oliveira poderão entrar em contato pelos fones (41) 99887-6276 ou (41) 99938-1478.

Edição n. 1370