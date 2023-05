Município terá várias ações alusivas à campanha Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. O tema da campanha deste ano de 2023 é “No trânsito, escolha a vida”.

Em Araucária, várias ações serão realizadas para marcar a campanha, entre elas, reuniões e formações internas com empresas do município ao longo de todo o mês. Também estão ocorrendo blitz educativas (com panfletagem) na área central da cidade, com as participações da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Durante os fins de semana do mês de maio, a equipe de Trânsito estará no Parque Cachoeira para a emissão de credenciais de estacionamento especial (idoso/PCD). No primeiro fim de semana foram emitidas 55 credenciais. O atendimento acontece na entrada do parque, sempre das 9h às 16 horas.

Na ação no parque ocorre ainda a entrega grátis e implantação de antenas corta pipa nas motos e para os carros tem distribuição gratuita de protetores de cinto de segurança (mediante apresentação de documentação do veículo). A equipe do Trânsito também está fornecendo orientações para a população, a respeito de prevenção a acidentes de trânsito.

Mais informações sobre a campanha Maio Amarelo poderão ser obtidas pelo fone (41) 3614-1444 ou presencialmente no Departamento de Trânsito, que fica na Rua Pedro Druszcz, 111, 1º andar, Centro.

Foto: Marco Charneski.