Municípios começam a receber nesta sexta mais vacinas contra a Covid-19; veja divisão

Foto: ARI DIAS/AEN

O lote com 235.500 vacinas contra a Covid-19 que desembarcou na noite desta quinta-feira, 15 de julho, em Curitiba será distribuído pelo Governo do Estado para as 22 Regionais de Saúde nesta sexta-feira, 16. As doses chegaram no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) às 21 horas.

Os imunizantes produzidos pela Fiocruz/AstraZeneca/Oxford são voltados para dois públicos: 166.951 doses para o avanço na vacinação da população em geral e 45 mil doses exclusivas para moradores de quatro cidades da região de fronteira para controlar o avanço da variante delta – Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão.

Dessa maneira, o Estado dá sequência à vacinação por faixa etária, que está, na maioria dos 399 municípios, na casa de 30 ou 40 anos. A remessa tem também um quantitativo de reserva técnica que deve ser utilizada para perdas físicas ou quebra de frascos.

As doses serão levadas de caminhão ou carro para nove Regionais de Saúde (Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba) e de avião para outras 13 (Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Londrina, Apucarana, Maringá, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã).

Até o momento, o Ministério da Saúde já entregou ao Estado cerca de 8,5 milhões de imunizantes, sendo que 6.810.284 doses já foram aplicadas nos paranaenses, entre primeiras (5.063.987) e segundas doses/doses únicas (1.746.297).

Com isso, o Paraná alcançou a marca de 20% da população imunizada contra o vírus. Também continua a ser o terceiro que mais vacinou a população em geral (pessoas que não pertenciam a nenhum grupo prioritário).

Esta última remessa do Ministério conta com um montante de 4.006.500 doses para os estados, exclusivas da Covishield. A pasta entregou, em todo o País, 153.285.832 doses, sendo que 82,1 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose de imunizante. Nos próximos dias deve ocorrer a distribuição de novas remessas que chegaram ao governo federal nesta semana.

Confira a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 por Regional de Saúde:

1ª RS – Paranaguá – 3.125 doses

2ª RS – Metropolitana – 69.575 doses

3ª RS – Ponta Grossa – 10.655 doses

4ª RS – Irati – 3.680 doses

5ª RS – Guarapuava – 7.005 doses

6ª RS – União da Vitória – 2.825 doses

7ª RS – Pato Branco – 4.560 doses

8ª RS – Francisco Beltrão – 12.000 doses*

9ª RS – Foz do Iguaçu – 40.565 doses*

10ª RS – Cascavel – 6.660 doses

11ª RS – Campo Mourão – 4.530 doses

12ª RS – Umuarama – 4.235 doses

13ª RS – Cianorte – 2.730 doses

14ª RS – Paranavaí – 4.310 doses

15ª RS – Maringá – 12.195 doses

16ª RS – Apucarana – 5.805 doses

17ª RS – Londrina – 16.995 doses

18ª RS – Cornélio Procópio – 2.665 doses

19ª RS – Jacarezinho – 4.420 doses

20ª RS – Toledo – 12.220 doses*

21ª RS – Telêmaco Borba – 3.020 doses

22ª RS – Ivaiporã – 1.725 doses

TOTAL – 235.500 doses, todas Fiocruz/AstraZeneca/Oxford

*Regionais que receberão doses a mais para imunizar os municípios da região de fronteira.

Texto: Agência de Notícias do Paraná