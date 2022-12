Das véis as pessoa se aproveiton da gente só porque nóis temo uma coisa que iélas non tem e non querem compar, bem, das véis nem podem comprar mesmo!! Ansim, ieu que tendo um Monza, vive sempre recebendo pedido de transporte e conduçón, que inté cheguei a pensar em ser motorista de úbere da Roça! E pelo menos tirar o troco da gasolina e non ter tanto dos prejuízo. Mas das véis a gente ajuda mesmo de coraçón, e se sente bem despois disso porque ieu achando que quanto mais a gente ajudando os outro, mais o estoque de bondade vai crescendo e o de pecado vai dimimuido, ansim, quando bater as bota, non se chega no paraiso devendo muito pecado!! Ansim acontecendo com o coitado do Seu Ludovico, que morando jogado lá no fundo dos mato do Capon Fechado. Seu Ludovico quando sendo piazon foi pular cerca de arame farpado e escorregô, acabando que foi de cara no arame, um dos zóio dele acabando espetado na ferpa e ficô lá pendurado na cerca!!! Desde enton Seu Ludovico usando um olho de vidro. Poblema agora é que iéle acabando perdendo o olho de vidro que sempre dexando no copo do lado da cama quando indo drumir, iéu até achando que sendo um morcego que robando, porque dizem que morcego non enxergando. Seu Ludovico enton percurando um olho de vidro novo mas já non se fabricom mais, por que sendo coisa do passado!!! Enton ieu falando pra iéle, que se sendo do passado podendo ter nos museu, e ieu sabendo que nas Curitiba tem um museu só das vista, porque sempre ovindo falar de um tal Museu do Olho do Dr Oscar Niemáie. Ah seu Ludovico ficô pulando de alegria e fumo nóis dois lá no museu do olho comprar um olho de vidro usado!!! Que coisa chique, mais que coisa chique!!!! Como iestes oculista ganhom dinheiro pra fazer uma construçón tom bunita e cheia de água na piscina!!!! Entremo, percuremo, percuremo, percuremo e non encontremo os olho do museu, só tinha uns quadro dependurado as parede que povo tudo ficava zoiando!!! Desgracéra Mésmo!!! Ieu inté pensando comprar um quadro pra non perder viagem, mas acredite, acredite, non tinha nenhum quadro de Santo!!!! Vortemo com as mon abanando, mas pra non perder viagem, passemo no Iskapinski e compremo umas bolinha de Burico piosca que podendo servir de olho porvisóriamente.