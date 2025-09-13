O artista visual e alquimista de sonhos, Gustavo Floering, apresenta sua mais recente exposição, “Araucária, a Árvore Sagrada”, uma obra que combina arte, natureza e espiritualidade. A abertura será no dia 14 de setembro, às 14h30, com um vernissage no Museu Tingui-Cuera, onde a exposição permanecerá aberta até o dia 11 de outubro. A entrada é gratuita.

Gustavo convida o público a se conectar com a alma da terra, já que a exposição traz uma reflexão sobre a importância da preservação do meio ambiente. A mostra inclui uma escultura articulada da Araucária, árvore nativa do sul do Brasil, além de outras criaturas guardiãs e um videoarte que destaca o processo criativo, possibilitando uma ambientação onírica.

A exposição também conta com acessibilidade, utilizando recursos como audiodescrição, linguagem simples, abafadores de ruído e rotas acessíveis. É uma oportunidade para refletir sobre a relação entre o ser humano e a natureza, a memória ancestral e o sagrado, através de uma narrativa peculiar do artista. O projeto é contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc em Araucária.

“Já fiz algumas exposições aqui no Brasil e internacionais também, mas está será a minha primeira exposição solo. Estou bem feliz e quero continuar levando minha arte ao mundo. Venha participar dessa experiência artística que vai tocar sua alma”, convida o artista.

SERVIÇO

As visitas à exposição “Araucária, a Árvore Sagrada” estão abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 e das 13h às 17h, e aos sábados e domingos das 13 às 17h. O Museu Tingui-Cuera fica na Rua Ceará, 65, no Parque Cachoeira.

Edição n.º 1482.