Música nova do cantor Nésio alcança mais de 60 mil visualizações no Youtube

Nésio Quinp de Oliveira Neto, 19 anos, morador do bairro Capela Velha, também conhecido como MC Nesin, tem uma relação de intimidade com a música. Como bom ouvinte de Trap, sempre fazia improviso em casa, até perceber que levava jeito pra coisa. Por gostar muito de ler, também se revelou um ótimo escritor.

Hoje ele tem várias composições guardadas, três lançadas no seu canal do YouTube (Nésio) e algumas em outras plataformas de streaming.

A nova música de Nésio, “Ano do Ódio”, já alcançou mais de 60 mil visualizações no Youtube e quase 10 mil no Spotify, isso em menos de um mês. Ele compôs a letra em parceria com Yokennedy, que também é o produtor do seu novo trabalho. “Meu plano é lançar um álbum em breve, chamado ‘Twilight zone’, tendo como carros-chefes as músicas ‘Traptown’ e ‘Armadilha’. Este será apenas o primeiro passo da minha caminhada, quero que as pessoas, ao ouvirem minha música, tenham a melhor experiência musical da vida delas, e venho trabalhando muito para que isso aconteça”, declara.

A exemplo de outros artistas que se aventuram na carreira musical, Nésio encara os desafios de frente. Para ele, o maior deles é a falta de dinheiro para investir no seu próprio marketing, comprar equipamentos e aparelhos, bancar gravações de clipes, entre outras necessidades inerentes à carreira. Ainda assim, o artista não deixa isso abalar seu processo criativo. “Pego um Beat do meu produtor Yokennedy e penso em uma letra geralmente com um conceito pré-existente, a exemplo do meu último lançamento ‘Ano do Ódio, no qual trabalhei com toda a dificuldade e determinação que tive na minha carreira. Este ano quero intensificar tudo isso para viver da música. O plano do NJK, projeto do meu grupo musical, é trazer o Trap real e mostrar a verdadeira estética da vertente, com músicas diversificadas e cada dia mais diferentes e melhores. Também queremos transformar Araucária na cidade do Trap, influenciando e ajudando vários artistas locais”, afirma.

Sobre o projeto

O NJK é formado por um grupo de artistas que fazem música juntos. “Temos no grupo pessoas de várias vertentes do Trap como o Victtor, que canta gospel, o Glitch, que é de São Gonçalo e grava música com a gente pela internet – ele tem apenas 14 anos, o Dryk que também é de Araucária, o Jotavaulted que é um produtor e beatmaker amigo nosso de Norwich (Inglaterra) e o meu produtor que inclusive produziu esse som o BEAT e Mix Yokennedy. Ele vem encabeçando esse projeto comigo, de trazer uma música diferente e cada vez melhor, focando sempre na qualidade e na estética”, diz o cantor.

Para conhecer mais sobre o trabalho do Nésio, acesse as redes sociais: Instagram “@aka_nesio”, YouTube “nesio” e Spotify “MC Nesin”.