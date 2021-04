Músico araucariense lança nova faixa intitulada “Deus Me Convocou”

Confira a nova faixa nos canais do Instagram, YouTube, Spotify e Deezer. Foto: divulgação

O trap, subgênero do hip hop, é um dos estilos musicais que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, se tornando responsável por revelar nomes importantes desse cenário ao mundo. Depois de lançar seu primeiro mixtape com seis faixas, em dezembro do ano passado, o compositor e produtor araucariense F7LIPP, de 19 anos, divulgou seu novo trabalho na última sexta-feira, 2 de abril, a faixa inédita “Deus me Convocou”.

Há mais de dois anos se dedicando a música, Felipe Natan transformou seu quarto em um verdadeiro estúdio para a produção da nova canção. O jovem ainda não tem nenhum patrocínio, logo realiza todo o processo de composição, criação, desenvolvimento e divulgação sozinho. Carregando uma mensagem forte, a de que todos nós temos propósito, o projeto intitulado “Deus me Convocou”, segundo Felipe, busca atingir novos públicos.

“Essa música é um projeto solo, muito inspirado na minha fé em Deus e na minha mãe”, revela o artista. O trap é conhecido pelas batidas graves, pelas raízes no rap, as canções normalmente são acompanhadas de rimas, caindo assim no gosto dos jovens. “O trap, a música em si, é a única forma de eu poder dar o melhor pra minha mãe. Estou me dedicando e acredito que todos vão gostar da música”, completa Felipe. Confira a nova faixa nos canais do F7LIPP no Instagram, YouTube, Spotify e Deezer.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021