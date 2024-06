Mutirão da Prefeitura castrou 495 animais neste mês de junho

A Prefeitura realiza mutirões de castração gratuita de cães e gatos todos os meses e na edição realizada entre os dias 13 e 15 de junho, na Praça da Bíblia, castrou 495 animais. Foram 246 cães e 249 gatos, dentre machos e fêmeas.

Porém, por ser uma campanha importante e totalmente gratuita, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária (SMMA) acredita que os resultados poderiam ter sido ainda melhores.

“Muitas negativas para as cirurgias ocorreram pelo fato de os tutores não terem realizado corretamente o jejum pré-operatório dos animais de exatamente 8 horas antes do procedimento, tanto de água quanto de alimentos. O jejum correto é fundamental para que o animal não sofra tanto com o enjoo provocado pela anestesia e, principalmente, evita risco de óbito durante a cirurgia. Quando ocorre o agendamento da cirurgia do animal, o tutor é informado qual será o horário da cirurgia e exatamente qual horário deve ocorrer a última alimentação do animal”, explica a SMMA.

O programa de castração solidária é voltado prioritariamente a cães e gatos que se enquadrem em uma das seguintes situações: