Entre os dias 22 de outubro e 11 de novembro as equipes de roçada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fizeram um mutirão em diversas regiões da cidade. Foram mais de um milhão de metros quadrados que tiveram o mato cortado.

O trabalho, no entanto, não parou e avança nos próximos dez dias para espaços públicos localizados no Capela Velha e Thomaz Coelho. A expectativa é que sejam roçados mais 600.000 m².

Dados da Secretaria de Meio Ambiente mostram que dos 200 próprios públicos que estavam com a roçada atrasada, 108 já receberam manutenção. “O cronograma de roçadas é contínuo e segue um planejamento técnico, priorizando áreas de maior circulação, equipamentos públicos e regiões com maior necessidade. O objetivo é manter a cidade limpa, organizada e segura para todos os moradores”, pontua o secretário de Meio Ambiente, Tiago Mello.

O cronograma dos próximos dias inclui a roçada de parquinhos, unidades básicas de saúde, escolas municipais e Cmeis. Veja abaixo a relação completa dos próprios do Capela Velha e Thomaz Coelho que receberão serviços de roçada:

Capela Velha:

  • Parquinho Rua Coleiro, esquina com a Rua Avestruz, no Jardim Sol Nascente;
  • Parquinho Rua Che Guevara, esquina com a Rua Luiz Paulo e Hélio Dantas, no Israelense;
  • Parquinho Rua Andorinha, esquina com a Rua Flamingo;
  • Parquinho Rua Joani Cabrini, entre a Rua Aleixo Gotfride e Rua Pinguim;
  • Parquinho Jatobá;
  • Parquinho Rua das Macieiras com a Avenida dos Pinheirais;
  • Parquinho Rua Paulo Lucio Zimmermann;
  • UBS Silvio Roberto Skraba – Rua Andorinha, n° 151, no Industrial;
  • UBS Valmir Hervis de Lima – Rua Tesoureiro, n° 1759, no Califórnia;
  • Escola Municipal Marcelino Luiz de Andrade;
  • Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz;
  • Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves;
  • CMEI Bernardo Von Muller Berneck;
  • CMEI Tereza de Benguela.

Thomaz Coelho:

  • Parquinho Rua Luiz Franceschi, esquina com a Rua Leonor Machado Bussi;
  • Parquinho Rua José Lemos, Praça do Barigui, ao lado da Igreja N. Sra Aparecida;
  • Parquinho Rua Pedro Krupa e Rua Leocádia Skczipek Belo;
  • Parquinho Rua Teófilo Druszcz, esquina com a Rua Pascoal Fernandes Leite;
  • Escola Municipal Prefeito Aleixo Grebos;
  • Escola Municipal Professora Ceci Sueli da Silva Cantador.