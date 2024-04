Mutirão de castração do mês de abril bateu recorde de animais atendidos

Quase mil animais foram atendidos pela campanha de castração solidária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária (SMMA) realizada no mês de abril. Foi um recorde de atendimentos registrados em apenas um mês, graças à diminuição do número de faltas ou de tutores que não administraram corretamente o jejum de exatas 8 horas (o que impossibilitaria a cirurgia). A campanha aconteceu entre os dias 09 a 13 de abril e castrou 997 animais, entre cães e gatos inscritos no programa.

Ao todo foram 347 cães fêmeas, 177 cães machos, totalizando 524 cachorros e cadelas. Também foram atendidos 285 gatos machos, 188 gatas, chegando a 473 felinos castrados no mutirão. A Secretaria de Meio Ambiente comemora o índice e reforça que os tutores precisam estar atentos a um checklist antes da castração. Ao agendar a castração do animal, o tutor recebe um papel com as principais orientações sobre a cirurgia, como o dia, horário e local do mutirão. Eles recebem ainda uma lista com lembretes para o evento: comprovante de endereço (esteja com seu comprovante de endereço em mãos (pode ser impresso ou no celular); lacrar as caixinhas, isso no caso dos gatos, eles precisam estar em caixa de transporte adequadamente lacrada. Importante conferir se a travinha está bem firme, orienta-se reforçar com uma trava de arame ou até um fitilho de presente.

Importante lembrar que os animais podem tentar fugir, então seja prudente. Para dar mais segurança ainda pode-se colocar um lençol ou uma cobertinha sobre a caixinha do gato, para que não fique assustado com o movimento e nem se sinta ameaçado por outros animais. Outra dica é usar uma coleira adequada ao tamanho do seu pet. Lembre-se que os cães precisam estar com guia e coleira adequada ao seu tamanho, um fiozinho não vai segurar seu cachorro se ele é grandão. O pet pode ser quietinho em casa, mas na castração haverá muitos animais e pode ocorrer disputa de território e brigas. Então, esteja com guia adequada e se necessário equipe seu animal com focinheira.

O jejum correto deve ser respeitado, porque é necessário que o animalzinho esteja com privação de comida e de água de exatas 8 horas antes da cirurgia. Não adianta ir com animal há 15 horas sem comer porque ele poderá correr risco de morte, os veterinários não aceitam. Na folha com as orientações sobre a castração, além do horário e dia da cirurgia, também está indicado o horário exato que o animal precisa comer e tomar água por último.

Prestou atenção no checklist? Então é só cadastrar seu animal no mutirão e levar no dia definido, seguindo todas orientações da folha de agendamento. O tutor/responsável pelo animal pode fazer o cadastro pelo site da Prefeitura na Aba Castração Solidária, pelo aplicativo Atende.Net ou diretamente na SMMA, localizada no Parque Cachoeira. Depois disso, a equipe responsável entra em contato pelo número de telefone indicado no cadastro.