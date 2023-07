Mutirão de renegociação de dívidas do Procon tem grande procura

Desde o dia 19 de julho o Procon Araucária está realizando um mutirão de renegociação de dívidas bancárias e não bancárias sem limite de valor. Essa campanha vai até o dia 11 de agosto e segundo o órgão, a procura tem sido bastante intensa.

O Renegocia, como é chamado o mutirão, é voltado às pessoas que possuem dívidas bancárias adquiridas por empréstimos, cartões de crédito ou até mesmo dívidas não bancárias, como contas de água, luz, linha telefônica, entre outras.

“O mutirão nacional começou no dia 24/07, mas aqui em Araucária decidimos iniciar antes, mesmo porque já estávamos organizados para realizar uma ação própria e então aproveitamos a oportunidade. Estamos praticamente na metade do prazo do mutirão e a procura tem sido grande. Ainda não temos resultados dos primeiros dias porque em cada negociação o fornecedor tem um prazo de 10 dias para emitir uma resposta”, explica o diretor do Procon local, Cleber Soczek.

Ele ressalta que o Renegocia é mais abrangente que o programa nacional Desenrola Brasil, este voltado apenas a dívidas bancárias. O mutirão do Procon também não estabelece limite de valor para negociações de dívidas, ao contrário do Desenrola. O foco do nosso mutirão é evitar o endividamento e superendividamento dos consumidores”, afirma.

Em Araucária, todas as agências bancárias estão credenciadas para renegociar dívidas do mutirão, pois a ação envolve todo o sistema nacional de defesa do consumidor.

Interessados em participar do mutirão podem ir presencialmente até o Procon Araucária, que está localizado na marginal da Rodovia do Xisto, 5815, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, ou podem optar pelo modo virtual, acessando o site: consumidor.gov.br.