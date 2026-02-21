Nos dias 23, 25 e 27 de fevereiro, a Secretaria de Assistência Social (smas), vai realizar um novo mutirão do Cadastro Único. A ação tem por objetivo ampliar o acesso, organizar a demanda e garantir atendimento adequado às famílias que necessitam de atualização ou inclusão no CadÚnico.

Confira as orientações, locais, datas e públicos prioritários:

23/02 – No CRAS Tupy

Atendimento prioritário para usuários dos territórios Tupy e Costeira. Triagem se inicia às 08h e o atendimento às 08h30.

25/02 – No CRAS Fazenda Velha

Atendimento prioritário para usuários dos territórios Fazenda Velha, Centro e Boqueirão. Triagem começa às 08h e o atendimento às 08h30.

27/02 – No CRAS Industrial

Atendimento prioritário para usuários dos territórios Industrial, Califórnia e Thomaz Coelho. Triagem com início às 08h e atendimento às 08h30.

Documentos originais necessários: documento de identificação com foto do responsável pelo Cadastro Único; CPF de todos os membros da família (documento físico); se possível, também o RG de cada um. Comprovante de residência (conta de luz); certidão de nascimento (quando não houver, apresentar o CPF original, em bom estado).

A SMAS esclarece que, durante os mutirões, também serão realizadas inclusões e transferências no Cadastro Único, e que nos dias de mutirão não haverá atendimento na sede do CadÚnico. Em caso de dúvidas, basta procurar o CRAS mais próximo.