Mutirão em Araucária seleciona pessoas para trabalhar nas praças de pedágio do Paraná

A Via Araucária, empresa do grupo Pátria que venceu o leilão para exploração das rodovias que integram o lote um do novo pedágio, abriu um processo seletivo para contratação de mais de 800 pessoas.

As vagas são para trabalhar numa das sete praças de pedágio que a concessionária instalará ao longo das rodovias sob sua responsabilidade, sendo que nessa quinta-feira, 28 de dezembro, às 14h, haverá um mutirão de empregos em Araucária para os interessados nessas oportunidades. Ele acontecerá na sede da Igreja Santos dos Últimos Dias, que fica na rua Alexandre Borrazo, 88 – Centro, entre as ruas Victor do Amaral e São Vicente de Paulo.

Mutirões semelhantes têm acontecido em outras cidades cortadas pelas rodovias pedagiadas. A expectativa é que os selecionados comecem a trabalhar nas próximas semanas, já que a previsão é que a Via Araucária e os governos Estadual e Federal assinem os contratos de concessão no dia 26 de janeiro de 2024.

A responsabilidade pelo processo de seleção para essas vagas é da agência de empregos RH Nossa. Estão abertas vagas para 33 cargos diferentes, como motorista de guincho, técnico de eletroeletrônica, líder de praça, agente de pedágio, assistente de TI, agente de tráfego, técnico de obras, analista de frotas, motorista de caminhão, dentre outras. Os locais de trabalho são uma das sete praças de pedágio que a Via Araucária instalará ao longo do trecho sob sua responsabilidade. “Os requisitos para cada uma das vagas variam conforme a função, e os benefícios oferecidos aos colaboradores incluem plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte e vale-alimentação” esclarece Karina Pelanda, gerente de recrutamento e seleção de recursos humanos na RH NOSSA. O regime de contratação é o da CLT.

Mais detalhes sobre cada uma das vagas disponíveis estão informados no site (CLIQUE AQUI). Lá, os interessados devem realizar um cadastro prévio para o cargo que desejam.