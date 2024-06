Mutirão recapará diversas ruas do quadro urbano de Araucária

Ao longo das próximas semanas diversas ruas do quadro urbano de Araucária receberão obras de recape asfáltico. O “mutirão do asfalto” faz parte de uma ação que o prefeito Hissam Hussein Dehaini determinou à Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) e será executado em vias cujo pavimento está irregular, mas sem comprometimento da base da pista.

De acordo com Hissam, as obras estão sendo executadas com recursos próprios do Município e toda a capa asfáltica utilizada é produzida pela usina de asfalto da Prefeitura. “Fizemos uma licitação para compra dos insumos necessários para produzir o asfalto em nossa usina de concreto betuminoso usinado a quente. Com isso, temos uma economia de 40% quando comparado ao valor da massa asfáltica comprada já pronta”, explica.

O prefeito ressalta que, embora a economia salte aos olhos, a opção pela execução desse recape com asfalto produzido pela usina própria só é possível para esses casos em que a rua já é pavimentada e a base da pista não está comprometida. “Em casos que precisamos pavimentar a estrada do zero não temos condições estruturais de executar todas as fases da obra. Por isso é que a licitamos”.

De acordo com a Secretaria de Obras, essa manutenção é feita de maneira corretiva e também preventiva. Ou seja, haverá casos em que o pavimento estará bastante comprometido e precisa ser trocado, mas haverá também situações em que os técnicos da SMOP entenderam que o mais adequado era fazer a nova capa mesmo sem a rua estar aparentemente “detonada”, justamente para evitar que ela tivesse problemas de infiltrações na base da pista.

Também conforme a SMOP, constantemente os técnicos da Secretaria vistoriam as ruas do quadro urbano para verificar quais delas precisam de manutenção. Da mesma forma, diariamente, a pasta recebe solicitações da população de obras tapa-buraco.

Alguma das ruas que estão tendo trecho ou a sua totalidade recapadas em sua totalidade são a Francisco Dranka (entre a Alfred Charvet e a Agrimensor Carlos Hasselmann), Alberto Karas (entre a Alfred charvet e a Agrimensor), Ernesto Hasselman (entre a Alberto Karas e Francisco Dranka), Francisca Andrade de Souza, Bonifácio Kaiut, Antônio Wikrota, Pedro Paluski, Alexandre Wisocki, José Hutner (entre a Alexandre Wisocki e a Francisco Dranka) e Pedro Jess. Ao longo dos próximos dias novas vias se somaram a essas.

Parceria

Também conforme a SMOP o trabalho vem sendo feito em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR), que é a responsável pela execução da sinalização viária após a troca do recape.