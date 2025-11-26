Nesta quinta e sexta-feira, 27 e 28 de novembro, será realizado mutirões do Cadastro Único (CadÚnico) em alguns pontos da cidade, com início das triagens às 8h e atendimento a partir das 8h30 até 15h. Realizado pela Prefeitura de Araucária, através da Secretaria de Assistência Social (SMAS), a ação oferecerá a atualização, inclusões e transferências do Cadastro Único.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, com todos que comparecerem até às 15h sendo atendidos, mediante senha. No dia, o evento irá contar com o apoio da Coordenação do Cadastro Único e da Coordenação do local, além da Gestão da SMAS.

27/11, no CRAS Tupy – Com atendimento prioritário para usuários dos territórios Tupy e Costeira.
27/11, no CRAS Fazenda Velha – Com atendimento prioritário para os usuários dos territórios do Centro, Boqueirão e Fazenda Velha.
28/11, no CRAS Industrial – Com atendimento prioritário para usuários dos territórios do Industrial, Califórnia e Thomaz Coelho.

A SMAS destaca que essa divisão por regiões é para uma melhor organização, mas os usuários que não puderem comparecer ao local indicado serão atendidos normalmente.

Para participar, é preciso comparecer com documentos originais, sendo: documento de identificação com foto do responsável pelo Cadastro Único; CPF de todos os membros da família (documento físico); se possível, também o RG de cada um. Comprovante de residência (conta de luz); certidão de nascimento, e quando não houver, apresentar o CPF original em bom estado.

Para mais informações, ou em caso de dúvidas, o cidadão pode procurar o CRAS mais próximo.