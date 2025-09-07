Na madrugada deste domingo, 7 de setembro, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de abuso sexual e agressão na zona rural de Araucária, em um endereço de difícil acesso na Avenida Pedro Euzébio Lemos, já na localidade de Mato Dentro.

A equipe foi acionada via central 190 após informação de que familiares teriam iniciado uma briga. Para localizar o endereço, os policiais mantiveram contato telefônico com a solicitante, que aguardava às margens da via e indicou o local exato onde a situação ocorria.

No interior da residência, foi feito contato com a vítima, uma jovem de 18 anos, que relatou aos policiais ter sofrido abusos e ameaças desde a infância, atribuídos ao pai biológico. Segundo seu relato, os episódios ocorreram de diversas formas ao longo dos anos, geralmente acompanhados de intimidações para que permanecesse em silêncio. A jovem afirmou que nunca havia contado à mãe ou aos irmãos sobre os fatos, até que, em uma reunião familiar realizada nesta madrugada, ao perceber que ficaria novamente sozinha com o genitor, decidiu pedir ajuda aos parentes.

Diante da denúncia, os irmãos da vítima teriam confrontado o genitor, que, sob efeito de drogas, tentou agredi-los. O homem foi contido pelos familiares e mantido amarrado até a chegada da Polícia Militar. No local, ele apresentava lesões superficiais e sinais de embriaguez. Durante revista pessoal, foi encontrado em sua posse um cachimbo utilizado para consumo de crack, além de um isqueiro.

O suspeito recebeu atendimento na UPA e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.