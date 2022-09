Na Avenida Independência, PM prende dois, apreende armas e acha R$ 250 mil em cofre

A Polícia Militar de Araucária, através da Rotam, prendeu nesta quinta-feira (15/09) dois homens, e com eles apreendeu um revólver calibre 357, uma espingarda calibre 24 e várias munições. As prisões aconteceram na Avenida Independência, no bairro Passaúna, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A equipe entrou na residência, que estava com a porta destrancada, para realizar a abordagem. No quarto principal encontrou um casal e em um segundo quarto, abordou outro indivíduo. Os abordados foram informados sobre a ordem judicial e em seguida os policiais fizeram buscas na residência, onde foram localizadas as armas de fogo e um simulacro, além das munições. Em um terceiro quarto da casa, onde estava uma mulher, foi localizada no interior de um cofre, grande quantia em dinheiro, totalizado mais de 250 mil, separados em maços de 5 mil reais, envoltos por borrachinhas.

Segundo a polícia, o revólver apreendido teria sido adquirido em data anterior, na Ceasa, em Curitiba, já a espingarda era de propriedade do falecido pai de um dos abordados e o valor em dinheiro localizado no cofre, de acordo com este, seria proveniente de empréstimo bancário, feito em nome de um mercado. Após a comprovação da origem, o dinheiro foi conferido na presença dos moradores da residência, bem como de uma advogada, que acompanhou e conferiu a contagem e o armazenamento do valor no mesmo cofre em que fora encontrado.

Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com as armas e munições apreendidas, para a Delegacia de Araucária, para providências necessárias.