Na Matergi ficou fácil comprar materiais de construção sem sair de casa

No site da Matergi o clientes encontra os produtos que precisa e ainda encontra descontos. Foto: Marco Charneski

Há mais de 12 anos em Araucária, a loja de materiais de construção Matergi está sempre empenhada em proporcionar aos clientes uma experiência única na hora da compra. Em meio a pandemia, os hábitos de consumo da população precisaram mudar, muitos deixaram de visitar as lojas físicas e optaram pelo e-commerce. Pensando nisso, recentemente a Matergi lançou seu site, onde os clientes podem comprar, na segurança das suas casas. Seja com promoções ou oferecendo alternativas de pagamentos e entregas especiais, a loja buscou alternativas para se aproximar dos fregueses neste momento complicado, e encontrou uma nova forma de chegar até os araucarienses.

Segundo Vinícius Dallazen, responsável pelo e-commerce da loja, o site é 100% responsivo, ou seja, se adapta aos dispositivos automaticamente. “Na página inicial, o cliente pode visualizar os produtos mais vendidos, os lançamentos e também as marcas que trabalhamos, facilitando assim a escolha do produto, dando mais confiança na hora de comprar”, conta Dallazen.

Diferencial

Com visual moderno e de fácil acesso, a Matergi também estudou novas políticas de venda, a fim de que os consumidores tenham uma experiência exclusiva dentro da plataforma. “Desenvolvemos novas políticas, inclusive de prática de preço em relação à loja física e demais canais de venda. Uma das novidades é que, todo site tem um desconto de 5% no pagamento à vista (exceto itens promocionais – que já apresentam desconto). No pagamento parcelado, o cliente pode parcelar em até 3x sem juros e acima disso em até 12x com juros baixíssimos”, explica o responsável.

Outra novidade é a tabela de frete para entregas em Curitiba e regiões metropolitanas. Segundo Dallazen, os valores dentro da página são mais acessíveis, se comparados aos praticados nos demais canais de venda da Matergi, tornando a compra ainda mais simples para quem não mora no município, uma vez que o frete deixa de ser uma preocupação na hora de fechar o pedido.

Segurança na compra

A regra número um para compras online são os dispositivos e selos de segurança usados pelos sites de compras. A atenção dos usuários precisa ser redobrada, pois sempre há alguém de má fé agindo na internet. O responsável pelo e-commerce da Matergi explica que no site da loja, além do layout bonito, intuitivo, das informações claras e também da ferramenta do chat, onde o comprador pode tirar suas dúvidas de forma rápida sem sair da página, foram tomados todos os cuidados em relação à segurança dos dados dos usuários.

“Adquirimos o certificado SSL da ComodoBR (atual SectigoBR), que garante que os dados do cliente não sejam compartilhados ou divulgados. Além disso, contamos também com o selo Google Safe Browsing, que verifica a segurança do site sempre e no momento em que o cliente quiser”, afirma Dallazen. Bem como os cuidados adotados dentro e fora da loja física, a Matergi integrou no site o sistema ERP, ele garante que não haja furos no estoque, erros de preço entre outros problemas.

Serviço

Quem está construindo ou reformando agora pode fazer suas compras pelo site, sem sair de casa. O endereço é https://www.lojamatergi.com.br/

Texto: Maurenn Bernado

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021