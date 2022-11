Na próxima segunda (28), novas vagas serão abertas para a patinação no gelo

Semanalmente, sempre às segundas-feiras, são abertas novas vagas para a patinação no gelo – Aventura Congelante, na praça da Bíblia. As próximas inscrições serão reabertas no dia 28 de novembro e serão referentes a vagas entre os dias 04 a 10 de dezembro.

Há 30 vagas a cada 30 minutos, ou seja, são 28 vagas destinadas a qualquer pessoa com mais de 6 anos e 2 vagas destinadas a crianças de 2 a 5 anos. Os horários são das 16h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingos das 14h às 22h. No entanto, para inscrever-se o interessado precisa ter cadastro prévio no site da Prefeitura de Araucária.

Leia atentamente as regras para participação, dicas de segurança e perguntas frequentes no link: CLIQUE AQUI. As inscrições podem ser feitas neste mesmo link ou então presencialmente todas as segundas das 10h às 15h, na praça da Bíblia, ou até que as vagas sejam encerradas para o período determinado.

Vale lembrar que a atração Aventura Congelante na praça é gratuita, assim como toda a programação do Natal Iluminado.