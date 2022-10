Na próxima semana, mega simulado de vazamento de gás mobilizará centenas de profissionais e empresas na região do Thomaz Coelho

No próximo dia 20 de outubro, às 15 horas, diversos órgãos vinculados a questões de segurança, incluindo o Departamento de Trânsito, Guarda Municipal, Bombeiros, Defesa Civil de Araucária e PRF, participam de um simulado de incidente com gás (GLP) que envolverá diretamente quatro grandes empresas na região do Jardim Alvorada: Ultragaz, Utingas, Copa Energia e Supergasbras. Mais de 800 funcionários das empresas envolvidas devem participar do treinamento em uma simulação de evacuação do local.

Os moradores locais não precisam se preocupar com sons de sirene e movimentação de veículos de resgate e helicóptero, já que será apenas um treinamento de equipes (não aberto ao público externo). A simulação deve durar em torno de uma hora e faz parte do Plano de Auxílio Mútuo – Núcleo de Proteção e Defesa Civil (PAM-NUPDEC), que é uma cooperação entre empresas e poder público para ações preventivas contra incidentes em áreas das empresas. A simulação é uma oportunidade de integrar diferentes agentes por meio de situações fictícias de emergência e atende a questões previstas em lei.

Por conta da ação do dia 20 o trânsito na região dessas empresas (Alameda Minas – Thomaz Coelho) pode ter alteração/bloqueio, incluindo em um trecho da marginal da Rodovia do Xisto (km 16). As pistas principais da Rodovia do Xisto continuarão com trânsito livre no período.