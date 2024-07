Na retomada das lutas Carniça Pit Bull é campeão de Jiu Jitsu no Shogun Team

O lutador Arivaldo “Carniça Pit Bull” retomou as competições com força total e no final de semana passado foi campeão peso casado Jiu Jitsu no Shogun Team Fight Championship, realizado em duas etapas, no sábado e no domingo, 20 e 21 de julho, no Centro de Exposições do Parque Barigui, em Curitiba.

O evento contou com a presença de lendas de um dos esportes que mais cresce na atualidade: as artes marciais mistas. Carniça derrotou o oponente Lucas Bento, após uma luta duríssima. “Deu trabalho vencê-lo. Meu adversário era muito técnico e forte, mas graças a Deus consegui levar a luta para o chão e finalizá-lo”, brinca.

Atualmente o lutador araucariense está se dedicando ao jiu jitsu, pelo menos enquanto aguarda confirmação da sua participação em algumas lutas internacionais de MMA. “Voltei firme e forte para as competições, e enquanto não sou chamado para lutas de MMA, estou competindo no Jiu Jitsu, não quero perder o ritmo das disputas. Participei na primeira edição do Shogun Team e fiquei muito feliz com o meu resultado”, comentou o lutador.

Ele também agradece aos seus apoiadores Alivi Clínica Odontológica, Charles Tattoo, Clínica Linus, Restaurante Bonanza, Fisioterapia Carolina, Benefit Natação, Fada Madrinha Esporte e Hotel San Gabriel.

Edição n.º 1425