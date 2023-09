Na segunda-feira (4), Centro terá bloqueio de trânsito e mudança no itinerário de alguns ônibus. Confira os locais!

Alguns pontos da região central de Araucária estão passando por obras para receber melhorias na rede de drenagem, e por conta disso, estão ocorrendo bloqueios temporários no trânsito. A partir da próxima segunda-feira, 04 de setembro, os serviços vão abranger a av. Dr. Victor do Amaral e rua Dr. Guilherme da Mota Correa e serão realizados em três etapas. A primeira acontece na rua Dr. Guilherme da Mota Correa, no trecho compreendido entre a rua Prefeito Odorico Franco Ferreira e a marginal da Rodovia do Xisto. Este trecho ficará totalmente bloqueado para o trânsito de veículos.

Também por conta do bloqueio, os ônibus do TRIAR, das linhas Alvorada, Petrobras e Linhão 1, terão alterações nos seus itinerários. As linhas farão um desvio pela rua Prefeito Odorico Franco Ferreira, para acessar o Terminal Central.

A Prefeitura orienta ainda a população que para os atendimentos do CEMO, o acesso será pelas entradas do estacionamento do prédio, realizando uma pequena manobra na contramão de direção desta via, que estará interditada pelo período previsto de 60 dias.

As demais etapas da obra ocorrerão na sequência e serão divulgadas através dos meios oficiais (site, aplicativo e redes sociais) da Prefeitura de Araucária. A Secretaria de Obras pede a compreensão da população, já que esta é uma obra importante e necessária para evitar alagamentos e demais transtornos. Dessa forma, o ponto localizado na esquina do cemo deixará de ser atendido por essas linhas enquanto durarem as obras.