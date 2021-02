Na semifinal da Star Cup, Bullets e Lions podem disputar o troféu entre si

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Os times araucarienses EC Bullets e Lions têm grandes chances de se enfrentarem na final da Star Cup, organizada pela Limec Futebol 7, que acontece em Curitiba. Os dois estão na semifinal da competição metropolitana, e se vencerem seus adversários, irão brigar pelo troféu de campeão. Nas quartas de final o Lions venceu o o Azullra por 7X2, e garantiu sua classificação. Nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, enfrentará o Taboa, às 21 horas, na Academia New Soccer. Já o Bullets também garantiu sua vaga após vencer o Real Vitória por 5X3. Na quarta-feira, dia 10, a equipe joga contra o Bélgica, às 20h30, no Contorno da Bola.

“O Lions e o Bullets estão em lados opostos do chaveamento final e, caso os dois eliminem seus adversários, teremos uma finalíssima araucariense na competição. As equipes locais estão empolgadas com a possibilidade, já que o esporte vem crescendo muito na cidade, sendo difundido pelos desportistas do Na Cancha Sports Bar”, comentou Brayan Kutski, presidente da Limec.

As partidas serão transmitidas ao vivo pela página oficial da Limec Futebol 7, no Facebook.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021