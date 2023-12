Nadadora araucariense completa prova de 17km em águas abertas e conquista o título de ultramaratonista aquática

A araucariense Marayna Lechinhoski, é tão fera na natação que é quase um peixe. Ela já tem vários títulos em provas de águas abertas e no domingo, 26 de novembro, conquistou mais um. Dessa vez ela completou uma difícil prova individual de 17.900km entre Zimbros e Quatro Ilhas, no município de Bombinhas. Completou a prova em 7 horas e 33 minutos e com esse resultado também ganhou o título de Ultramaratonista Aquática.

Com mais este título, a galeria de Marayna ficou assim: 1º lugar geral nos 2km em 2021 Caiobá, 2º lugar geral nos 10km em Imbituba 2022, 1º lugar geral 5km em Alagados – Ponta Grossa 2022, 4º lugar geral nos 13km na Ilha do Mel 2023 e 3º lugar geral 10km no Capivari em 2023.

“Eu comecei a competir em águas abertas em 2020. A primeira prova foi uma noturna de 2km em Bombinhas. Fui aumentando a metragem em cada prova, passando para 3, 4, 5, 8, 10, 13km até chegar a minha primeira Ultramaratona, de 17km. “Estou superfeliz com meu resultado e devo isso ao meu técnico Alexandre Kirilos, que também é atleta em águas abertas. Eu represento a equipe que leva o nome dele e treino na academia Benefit de Araucária”, diz a atleta.

Marayna também agradece os seus apoiadores Coisa Linda Garden, Oka Pizza Bowling, Motorblack, Dj Scoth, CL 79 Garagem, Paulo Canecos, Academia Benefit, Sandro Lanches e Abutres Motoclub.