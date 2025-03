Nadadora Nathalia conquista vários pódios em provas neste início de ano

A nadadora araucariense Nathália C. da Silva, que representa a equipe Benefit Natação, teve um início de ano marcado por grandes conquistas em provas de mar aberto. O primeiro desafio da atleta aconteceu no dia 26 de janeiro, em São Francisco do Sul (SC), quando ela competiu em uma prova organizada pela Marinha Brasileira. Nathalia nadou 3km e ficou em 1º lugar na sua categoria.

m nadou 2,5km na Represa do Capivari e teve um desempenho ainda melhor, ficou em 2º lugar geral. No dia 8 de fevereiro, em uma prova realizada no Balneário Piçarras (SC), com uma distância de 2km, a atleta conquistou o 2º lugar geral da competição.

A prova mais recente foi no domingo (23/02), em Porto Belo (SC). A araucariense nadou 1,5km em mar aberto e sagrou-se campeã geral. Com um início de ano tão positivo, Nathalia ainda tem muitos desafios pela frente. O próximo será na enseada em São Francisco do Sul (SC), no dia 8 de março, quando a jovem irá nadar 3km. “Agradeço o apoio da academia Benefit Natação e de todas as pessoas que sempre torcem por mim”, disse a atleta.

