Nadadora Nathalia Cristine venceu mais uma prova em águas abertas

Mais um desafio foi vencido pela nadadora araucariense Nathalia Cristine. No domingo (22/10) ela fez uma travessia de 3km em águas abertas na praia de Palmas, em Governador Celso Ramos/SC e conquistou o 3º lugar. Mas a jovem não descansa e praticamente não sai da água, pois já está se preparando para um desafio maior, que será no próximo sábado (28/10), na Represa do Capivari. Dessa vez ela terá que nadar 5km.

A atleta ainda tem uma agenda lotada até o final do ano. Ela fará provas na Praia de Barra Velha (05/11), Alagados Ponta Grossa (19/11), Praia de Piçarras (26/11), 21ª Travessia da Sepultura em Bombinhas (03/12) e 1ª Travessia da Semana da Marinha em São Francisco do Sul (10/12).

Nathalia agradece a Academia Benefit, sua patrocinadora, o técnico Alexandre Kirilos e a fisioterapeuta Sara Horning, que são responsáveis pela sua preparação para as provas.

