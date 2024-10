Nadadores de Araucária conquistam pódios no circuito “Conheça o Paraná Nadando”

Os atletas de natação da Benefit Academia, de Araucária, continuam fazendo bonito nas competições. No domingo (29/09), eles participaram de uma prova em águas abertas, a Expedição 3 Barras, que foi a segunda etapa do circuito “Conheça o Paraná Nadando”, organizado pela empresa Correr e Nadar. Ao todo, o circuito contará com seis etapas, sendo que a primeira aconteceu na cidade de 1º de maio.

Na prova de 10km, Marayna Lechinhoski ficou em 1º lugar geral e Marcos Mannala em 2º lugar geral; e Renata Maia conquistou o 3º lugar geral na prova de 3km. “Estou utilizando esse circuito para treinar para minha prova principal, que será em novembro, onde nadarei 25km de Zimbros até a Ilha do Arvoredo, em Santa Catarina”, disse Marayna.

O circuito “Conheça o Paraná Nadando” visa levar o bem estar das competições de águas abertas para novos locais, em todo o Paraná, especialmente no interior, onde não há uma cultura voltada a natação no mar, rios e em represas, que são os locais próprios para águas abertas.

A primeira etapa foi realizada na cidade de 1º de Maio e a de Ortigueira foi a segunda. “Teremos a travessia da ponte em 13 de outubro, em Guaratuba e no dia 27/10 a prova será na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul. Esse circuito promete dar mais opções aos nadadores paranaenses, que estão animados com a diversidade de provas, percursos e locais”, afirma Marayna.

Edição n.º 1435.