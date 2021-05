Não abre a boca

Iéu se achegando no armazém pra dar benzida no santo e tomar a santa pinguinha, quando Iscapinski cachaça ponhando no copo de vinton déu pulo de susto pra tráis qui metade da pinga da garafa deramando no chon, iéu falô pra Iscapinski que santo déle devendo ser muito cachacéro de tanta pinga que iéle oferecendo. Iscapinski com dedon no nariz e quase que vumitando ficô méio brabo que mandô iéu engulir cachaça de ir embóra. Iéu méio que estranhando comportamento de Iscapinski, iéle sempre fói educado com as pessoa. Nótro dia aparecéu um destes mascate que vénde rópa, cobertor, toalha, com cheveton caiéndo pedaço e soltô buzina no porton, iéu mésmo percizando comprar toalha de banho nova, já usando saco de batata pra se enchugar despóis do banho do fim de semana, quando mascate se achegando com toalha na mon iéu preguntô quanto custando, mascate déu pulo de susto que toalha fói voando pras minhas mon, ponhô dedon no nariz e méio que vumitando saiéu coréndo pra cheveton queimando ólio pela estrada e ném dinhéro pidindo. Que Diabo!!! Iéu nunca viu mascate dar nada de graça. Déu cherada nos sovaco pra vér se problema dos susto iéra catinga e ainda poco do cherinho do desodorante avanço aparecendo. No domingo fói na missa e cómo non si alembrando de nenhum pecado cometido nos últimos ano fói receber comunhon sém percizar se confessar, quando padre falô “O corpo de Cristo” iéu abriu boca pra ganhar hóstia, padre levando susto e déu pulo pra tráis que inté hoje ton percurando hóstia no altar, meio que vumitando ponhô dedon no nariz, tampô boca com a mon e discósta ponhô hóstia nas minhas mon e quando iéu falo “Amém”, déu ótro pulo que benzeu todos santo com o vinho deramado. Iéu cherô sovaco, mais non pode ser iésto motivo do susto, afinal chéro de avanço tava novinho em fóia. Na saída da missa, já no pátio da igréja, padre méu nome chamando e pidindo pra iéu falar de lónge, méio que no grito preguntô pra iéu si tinha comido rato. Iéu respondeu pra padre só se iéle me enganando dando hóstia erada, enton iéle berô ton alto que atençon de todo povo chamando, que bafo de Isidório parecéndo chéro de defunto de sete dia e que iéu tratasse de escovar miór as dentadura antes de voltar da igréja. Que padre sém educaçon, iéu sempre dente escovando tréis véis no dia com pasta Kolino e ainda buchécho fazéndo com chá de calipito. De ton sintido que ficando que inté fome dando, fói pra casa e cumeú as mésma coisa de sempre, uns pedaço de pórco bem temperado no alho, uma macaronada alho e ólio, pedaço de brua com patê de alho, rodela de salame de pimenta e alho, cinco rolmops e salada de cebola com caldo de alho e uma rodela de mortadela, fumô paiéro inda de réiva déu dois trago de pinga, e ficô pensando: porque será de padre falando que iéu comeu rato? Desgracéra Mésmo!!!!

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021