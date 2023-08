Comprar um imóvel pronto para morar é a saída ideal de quem precisa sair do aluguel “pra ontem”. Além de possibilitar a mudança imediata, também oferece mais comodidade e menos burocracia.

Pensando em dar uma mãozinha para estas pessoas que estão na busca por um novo lar, a VKR Empreendimentos irá promover no próximo sábado (05/08), um super feirão de imóveis prontos, com mais de 25 opções de apartamentos prontinhos para morar.

Não perca neste sábado (05) o feirão de imóveis prontos da VKR Empreendimentos 1

Comprar um imóvel pronto para morar é a saída ideal de quem precisa sair do aluguel “pra ontem”. Além de possibilitar a mudança imediata, também oferece mais comodidade e menos burocracia. Pensando em dar uma mãozinha para estas pessoas que estão na busca por um novo lar, a VKR Empreendimentos irá promover no próximo sábado (05/08), um super feirão de imóveis prontos, com mais de 25 opções de apartamentos prontinhos para morar.

Ainda de acordo com ela, estarão disponíveis no feirão unidades prontas para morar, porém nunca usadas. “Será uma oportunidade única para quem quer sair do aluguel e mudar de vida adquirindo um imóvel com condições imperdíveis, entrada parcelada em até 24X, instalação de piso laminado e parcelamento direto com a construtora”, convida Simone.

Não perca neste sábado (05) o feirão de imóveis prontos da VKR Empreendimentos 2

Venha até a Central de Vendas VKR Empreendimentos, localizada na Rua Minas Gerais, 806, bairro Costeira, neste sábado (05/08), das 9h às 18h, faça a sua aprovação e saia com um imóvel prontinho para morar. Para mais informações, aponte seu celular para o QR Code que aparece nesta página.

QR code