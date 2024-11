Não perca os últimos espetáculos de 2024 no Teatro da Praça!

Sabe o que vai fazer entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro? Se ainda não, já se organiza para passar horas agradáveis acompanhando os últimos espetáculos do ano do Teatro da Praça. Na sexta e sábado (29 e 30/11) e domingo (01/12) estará em cartaz a peça ‘Amor e Água no Sertão! Um Tem, o Outro, Tem Não’.

Com direção de Deodato Meira de Araújo, o espetáculo contará a história de duas famílias que disputam uma terra localizada no interior do Nordeste, que está sofrendo dificuldades com a seca. No primeiro dia, a peça será encenada às 20h, já nos dias 30 e 01/11, o horário será às 19h.

Na segunda e terça (02 e 03/12) será exibida a peça ‘Alice e Suas Descobertas’, apresentada pelos alunos de teatro da turma juvenil do período da manhã e tarde do Teatro da Praça. No primeiro dia serão duas sessões, uma às 18h30 e outra às 20h20. No segundo dia as sessões acontecem às 16h e 19h.

Com direção de Amanda Fontoura e supervisão de Deodato Meira de Araújo, a história relata a imaginação de Alice, quando sua mãe lê um livro sem imagens. O espetáculo irá mostrar a dúvida de Alice em relação aos seres fantásticos, se eram reais ou faziam parte de um sonho.

A entrada para os dois espetáculos é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro 30 minutos antes das apresentações. Para saber mais detalhes dessas duas histórias e outros eventos, basta acessar o Instagram do Teatro da Praça @teatrodapracaaraucaria.

Edição n.º 1442. Victória Malinowski.