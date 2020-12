Não procede informação de que idoso desaparecido foi morto a facadas

Compartilhe esta notícia

O senhor Antonio G. da Silva, 71 anos, que estava desaparecido desde a manhã deste sábado, 12 de dezembro, foi encontrado morto na manhã deste domingo (13), num terreno baldio na região do bairro Vila Nova.

No entanto, ao contrário do que um veículo de comunicação de Curitiba divulgou, ele não foi morto a facadas. Muito possivelmente a causa da morte tenha sido um infarto. Sequer a foto que aparecia na matéria divulgada pelo veículo de fora de Araucária era a correta, pois a imagem mostrada lá é de um terreno no bairro Iguaçu.

A família do idoso estava a sua procura desde a tarde de ontem, já que ele teria saído pra caminhar por volta das 7h e não havia retornado. Nas redes sociais foram centenas as pessoas que compartilharam o apelo dos parentes por notícias.

O corpo de Antonio foi encontrado num terreno nas proximidades de sua casa. Ali, segundo informações, ele mantinha um horta e muito possivelmente, ao terminar a caminhada, foi dar uma olhada nas plantas, passou mal e faleceu. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).