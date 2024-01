Nariz inchado: conheça as causas e tratamentos

O nariz inchado é uma condição comum que pode afetar pessoas de todas as idades. Pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo alergias, infecções, traumas e uso de certos medicamentos. O otorrinolaringologista Dr. Emerson Franceschi, que integra o quadro de médicos especialistas da Clínica São Vicente, cita os tipos de inchaços.

Inchaço na região externa do nariz- geralmente causado por traumas, picadas por insetos ou acne, os sintomas incluem coceira, sensibilidade, vermelhidão, dor e sangramento. O tratamento geralmente envolve compressas frias e pomadas receitadas pelo médico.

Inchaço na região interna do nariz- geralmente causado por aumento do corneto nasal ou pólipos nasais. Os sintomas incluem nariz entupido, coceira, espirro e coriza. O tratamento geralmente envolve medicamentos orais ou sprays nasais com ou sem corticóides.

Mas, como saber se o inchaço no nariz é causado por esses fatores ou se é algo mais sério? O otorrinolaringologista explica que “os cornetos nasais são estruturas que funcionam como uma barreira no nosso nariz, aquecendo, umidificando e filtrando partículas de pólen, poeira, pelos de animais, ácaros e tabaco. Quando essas partículas entram em contato com os cornetos, podem causar inchaços que são identificados através de exames físicos ou complementares, como a rinoscopia”, diz.

Se após saber dessas informações e se você estiver com o nariz inchado, é importante procurar ajuda médica para diagnosticar a causa do problema e garantir o tratamento adequado.

