Natal de Araucária terá roda gigante e carrossel “de grátis” para a população

Desde que a programação do Natal da Prefeitura de Araucária de 2022 incluiu uma pista de patinação no gelo totalmente gratuita para a população muita gente vem se perguntando quais serão as atrações deste final de ano na Cidade Símbolo do Paraná.

Para não baixar o nível e nem decepcionar os moradores locais, a Prefeitura se empenhou e nesta semana definiu que as atrações do Natal deste ano incluirão a montagem de uma roda gigante e um carrossel veneziano no Parque Cachoeira. Ambos os brinquedos poderão ser curtidos gratuitamente pela população durante a segunda quinzena de novembro e praticamente todo o mês de dezembro.

A roda gigante terá 22 metros de altura, com dezesseis cabines, sendo que cada uma delas terá capacidade para quatro pessoas. Todo o brinquedo será iluminado com lâmpadas em LED, sendo um convite para uma boa selfie. Já o carrossel veneziano terá onze metros de diâmetro e capacidade para trinta pessoas por vez.

Além da roda gigante e do carrossel, o Natal de Araucária vai incluir iluminação temática nas principais vias da cidade, além de decoração de várias praças. Tudo para que o morador local não tenha que sair da cidade para incorporar o clima de final de ano. “Nosso objetivo é também que, com a cidade toda alegre para o Natal, os consumidores também optem em fazer as compras de final de ano no comércio local”, explica Vitor Cantador, titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), que está à frente dos processos de contratação de parte das atrações.

Ainda como parte da programação natalina do Município está a segunda edição da feira sabores das colônias, que também terá o Parque Cachoeira como palco. A previsão é que ela aconteça entre os dias 6 e 10 de dezembro. “Teremos espaço para apresentações culturais locais, bem como para que nossos produtores rurais exponham e vendam seus produtos, além de uma grande praça de alimentação que buscará privilegiar os comerciantes da cidade”, explicou Dayane Navarrete Stall, secretária de Agricultura.

Outro ponto forte do Natal araucariense será a decoração de algumas das principais praças da cidade, como a Praça da Bíblia, a Dr. Vicente Machado e a Praça do Seminário. “Também vamos colocar uma árvore de 22 metros de altura na parte de trás do Parque Cachoeira, onde ano passado ficaram expostos os dinossauros”, acrescenta Vitor.

Dentro da divisão de atribuições para preparar a cidade para o final do ano, a parte de iluminação de vias e logradouros públicos ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR). A ideia, segundo apurou nossa reportagem, é que sejam colocados os tradicionais enfeites em centenas de postes das principais ruas de Araucária, de modo que uma simples volta pelos bairros araucarienses seja um convite para mergulhar no clima natalino. Também serão colocados árvores de luz em diversos pontos do Município.

A programação completa do Natal araucariense deve ser divulgada no início do mês de novembro.

