Natal Feliz da Tia Celina completa 10 anos em 2023 e voluntária começa a arrecadar fundos para esta edição

Há 10 anos a Tia Celina, uma voluntária do Jardim Fonte Nova, decidiu tornar real um sonho que durante muitos anos vinha alimentando: de fazer a diferença se não no mundo, pelo menos no lugar onde ela vive. Celina sempre gostou de ajudar o próximo e decidiu criar um projeto para atender as crianças carentes da sua comunidade. Surge o Natal Feliz, no começo desacreditado por muitos, mas que aos poucos foi conquistando a confiança de todos e atraindo voluntários.

Em 2023 o projeto da Tia Celina completa 10 anos e a voluntária se emociona ao lembrar de como tudo começou e do alcance surpreendente do projeto nos últimos anos. “Parece que foi ontem que eu comecei. Ao olhar para trás, me orgulho em saber que eu e todas as pessoas que foram se engajando neste projeto, conseguimos fazer a diferença na vida de muitas crianças. Muitas delas hoje são adolescentes, que se tornaram voluntários no projeto. Não tenho palavras para descrever tanta emoção. Hoje tudo aquilo que alguém fez por mim lá na minha infância, quando um grupo de amigos fez uma ação de Natal e ganhei meu único presente, uma boneca e algumas balas, consigo fazer o mesmo para tantas crianças”, recorda. Celina diz que no primeiro ano o Natal Feliz atendeu apenas 15 crianças porque foi o total de bolas e de doces que sua família conseguiu comprar. “Hoje não sei dizer o número exato de crianças que atendemos ao longo desses 9 anos, mas acredito que foram milhares”, afirma.

Para que todos os anos o projeto seja realizado e atenda cada vez mais crianças, o trabalho dos voluntários começa muito antes do Natal. Nesta 10ª edição, por exemplo, que vai acontecer no dia 16 de dezembro, a Tia Celina já anunciou a sua tradicional feijoada, no dia 28 de outubro, a partir das 11h30, na Rua Madeira, 48 – Jardim Fonte Nova. Toda renda será revertida para o projeto. O valor da feijoada é R$55,00 e serve duas pessoas. As 20 primeiras reservas ganharão um mimo especial da Tia Celina. “Nos ajude a tornar a 10ª edição do Natal Feliz ainda mais festiva. Reserve logo a sua feijoada”, convida a voluntária. Ela também está fazendo uma rifa para captar recursos. Serão três prêmios: uma Air Fryer, um multiprocessador e um kit da Tupperware. Cada número custa R$5,00 e o sorteio será realizado no dia 15 de novembro, pela Loteria Federal.

“Não é fácil conseguir recursos para realizar a festa todos os anos, por isso sempre fizemos a venda da feijoada, de pastéis, bazares de roupas e utensílios usados, entre outros eventos. Graças a Deus muitas pessoas nos ajudam, seja doando no nosso Livro Ouro, comprando a feijoada, as rifas, comprando ou doando roupas pro bazar. Só tenho que agradecer a todos que estão sempre conosco nessa caminhada. Enquanto eu viver quero continuar fazendo essa ação e a hora em que eu não estiver mais aqui, quero deixar esse legado no bairro onde eu moro. Porque o verdadeiro sentido do Natal está no projeto Natal Feliz da Tia Celina, está em fazer o bem ao próximo”, declara a voluntária.

Se você quer reservar uma feijoada, adquirir um número da rifa ou mesmo fazer uma contribuição voluntária para o projeto Natal Feliz da Tia Celina entre em contato pelo fone (41) 99611-5647.

