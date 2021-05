Nenhum colégio de Araucária teve aulas presenciais retomadas

O retorno nas demais instituições de ensino do Estado poderá acontecer no dia 24. Foto: divulgação SEED

Duzentos colégios estaduais paranaenses, localizados em 68 municípios, retornaram às aulas presenciais na segunda-feira, 10 de maio. O retorno foi no modelo híbrido de ensino, com parte dos alunos em sala de aula e parte em ensino remoto, assistindo às aulas ao vivo. Ao todo, os 200 colégios possuem cerca de 121 mil estudantes. Os demais colégios estaduais que não retornaram, permanecem no ensino remoto (por meio da plataforma digital Aula Paraná, das videoaulas exibidas na TV aberta e no YouTube, além dos kits pedagógicos impressos). Em Araucária, nenhum colégio estadual retomou as aulas presenciais.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, cada direção escolar teve que analisar se tinha condições ou não de retornar. E as que se julgaram aptas, tiveram, que solicitar a autorização da secretaria, que por sua vez, analisou cada pedido. Com relação ao Município, a SEED não informou se houve este pedido por parte de alguma unidade escolar.

O diretor do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, Andre Gotfrid, disse que o retorno na unidade ocorre parcialmente.No dia 17 serão retomados os cursos profissionalizantes e no dia 24 haverá o retorno das aulas de prática de formação de docentes. “Quanto às aulas normais, não temos condições de voltar integralmente. Temos 80 turmas e 3.084 alunos, assim fica impossível manter o distanciamento”, explicou.

No Colégio Profª Agalvira Bittencourt Pinto, o diretor Alessandro Vieira Rosa disse que havia uma preparação para um possível retorno no dia 10, só que uns dias antes, a SEED questionou se, de fato, instituição estava organizada, com quadro de professores e funcionários completos e rede de Internet funcionando adequadamente, para transmissão das aulas remotas. “Nós dissemos que não, nosso quadro de funcionários e professores ainda está incompleto. Então a SEED nos perguntou qual seria essa necessidade e ficou de enviar profissionais para compor esses quadros. Se isso ocorrer, a previsão é que o Agalvira retome as aulas no dia 24, de forma híbrida”, esclareceu o diretor.

Critérios

A SEED seguiu três critérios para a definição de quais colégios teriam prioridade para a volta das atividades presenciais. O primeiro deles foi o acompanhamento das cidades onde houve retorno das redes municipais de ensino e do transporte escolar. Além disso, foram priorizadas as instituições de ensino onde há alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso a equipamentos digitais para realizar as atividades remotas. Outro critério foi a análise de colégios com maior número de professores fora do grupo de risco.

As instituições de ensino devem seguir um protocolo de segurança, como garantir distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, disponibilizar álcool em gel, reforçar a obrigatoriedade do uso de máscara e aferir a temperatura de alunos e funcionários na entrada do colégio.

De acordo com a SEED, a volta com aproximadamente 10% das escolas é para acompanhar o cumprimento dos protocolos indicados pela Secretaria de Estado da Saúde. Na medida em que for observada a segurança desse grupo, o retorno envolverá outros colégios, de forma gradativa, até chegar a 100% da rede.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021