Nésio lança nova música TrapTown, já disponível nas plataformas de streaming

Quanto o assunto é Trap, o cantor Nésio Quinp de Oliveira Neto, o MC Nesin, domina. Autor de várias composições, algumas já disponíveis no seu canal do YouTube (Nésio) e em outras plataformas digitais, ele acaba de lançar sua nova música: Traptown.

Nésio conta que Traptown fala sobre Araucária, colocando-a no patamar de cidade do Trap. “É uma música focada na estética, em uma lírica mais pesada. Vale a pena conferir o vídeo clipe oficial, com sua estética frenética, ficou super legal!”, garante o artista.

Com letra e performance de Nésio, o clipe tem beat e mix/master de Yokennedy, gravação e direção de Biotese e edição de Vitor G. Para quem quiser conferir, Traptown está disponível em todas plataformas de streaming como MC Nesin. Para mais informações, visite as páginas do Instagram: @aka_nesio, @yokennedy_, @realvitorg e @1ststarzzz.

Edição n.º 1459.