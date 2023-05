Nessa sexta (26) acontece a XIV Conferência Municipal de Assistência Social

Esse ano a XIV Conferência Municipal de Assistência Social de Araucária, que acontece nessa sexta-feira (26/05) tem como tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. O evento acontecerá no Centro de Convivência do Idoso, com início da programação às 8h45. A abertura oficial está prevista para às 9h10 e na sequência haverá leitura e aprovação do Regimento Interno pela presidente do conselho.

Às 10h30 os presentes irão acompanhar uma palestra Magna sobre o tema geral da Conferência e em seguida acontecem reuniões dos grupos para debates e priorização das propostas relacionadas aos eixos temáticos. No horário das 13h15 às 13h30 serão eleitos os delegados para a XIV Conferência Estadual da Assistência Social e na sequência acontece a Plenária Final com apresentação, discussão e aprovação das propostas finais dos grupos de trabalho e moções.

O Centro de Convivência do Idoso está localizado na Rua Nossa Senhora dos Remédios, 1073, no bairro Fazenda Velha.