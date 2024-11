Nesta 2ª feira (11) tem saldão do bazar dos Vicentinos com preço único de 2 reais

A Sociedade São Vicente de Paulo realizou mais uma edição do seu tradicional bazar beneficente no final de semana, mas apesar do ótimo movimento, ainda restaram muitas peças. Por isso, a SSVP irá promover um saldão nesta segunda-feira (11/10), com preço único de apenas 2 reais cada.

O objetivo é fazer com que as pessoas que não puderam comparecer nos três dias tenham mais uma oportunidade para comprar e ainda aproveitar o desconto.

O bazar será no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que fica na Rua Júlio Szymanski, 46 – Centro. O pagamento poderá ser feito com cartões, dinheiro ou no PIX. Os organizadores pedem que as pessoas levem suas sacolas.