Neste domingo (18) acontecerá o Pedal Rural de Natal

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), promoveu diversos eventos voltados aos ciclistas neste ano. Um deles é o Pedal Rural, o qual terá sua última edição neste domingo, 18 de dezembro às 7h30 no campo do CSU, com saída às 8h. O retorno será ao mesmo local da saída.







Para segurança dos participantes, a SMEL recomenda o uso de equipamentos de segurança, como por exemplo capacete e luvas de proteção.

A Prefeitura também pede a doação de 1 kg de alimento não perecível, a ser encaminhado aos Vicentinos da Igreja Senhor Bom Jesus.

Para que todos consigam participar, o ritmo será leve e acessível. O trajeto será de 27 km em ruas asfaltadas e terá a presença dos profissionais da SMEL, da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito. Também haverá ponto de apoio com água e frutas para os participantes.

Os pedais rurais e as pedaladas noturnas às quartas-feiras devem ser retomadas no início do próximo ano.

Foto de: Freepik.