Neste sábado (22) venha se divertir no Arraiá do Espaço Witamy

O Espaço Witamy, localizado na área rural de Capoeira Grande, está convidando toda a comunidade araucariense para o seu Arraiá, que acontece no próximo sábado, 22 de julho, a partir das 15h, com entrada franca. O festerê contará com muitas comidas típicas como canjica, pinhão, milho cozido, kit julino, maçã do amore, cocada, pastel, espetinho, tortas, quentão com e sem álcool, cerveja, refrigerante e muito mais.

Uma das atrações do arraiá será o acendimento da fogueira, às 19h30 e a partir das 20h30 os convidados poderão se divertir com o arrasta pé, sob o comando de Odair & Renato Ferraz e Banda. “Use o seu melhor look junino e venha pra festa se divertir conosco. Teremos prêmios para os melhores trajes, tanto no infantil quanto no adulto”, convida o administrador do espaço.

O Espaço Witamy fica na Avenida Nossa Senhora do Monte Claro, nº 79, na área rural de Capoeira Grande.

Edição n. 1372