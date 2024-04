Neste sábado e domingo não tem previsão de chuva, corra aproveitar a POPFest e o POPLar!

O final de semana da POPFest e do POPLar será sem chuva, clima perfeito para ir se divertir com a família e com os amigos no Parque Cachoeira!

O evento começou oficialmente na sexta-feira (05/04) às 18h, e o encerramento foi às 22h. No sábado (06) e no domingo (07) o funcionamento da festa será das 10h às 22h.

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), no sábado e domingo o céu ficará nublado, mas sem chuva.

Para o sábado, a mínima será de 16°C e a máxima de 20°C, com a ventania chegando a 33 km/h. A umidade fica entre 72% e 93%.

No domingo, a umidade ficará por volta de 67% e 99%, e os ventos caem para 31 km/h. A temperatura mínima vai para 15°C e a máxima para 23°C.

Serão mais dois dias de festa, onde a população poderá curtir muita diversão com os amigos e a família, com mais de vintes shows de artistas locais, além de aulões de fitdance, move dance e ritmos, batalha de rimas, apresentação de breaking e capoeira, apresentação de peça teatral, desfile de cosplay, danças folclóricas polonesas e gauchescas e oficina de acrobacias.