Neste sábado tem feijoada da Tia Celina no Fonte Nova

A deliciosa feijoada da Tia Celina estará à venda neste sábado, dia 1º de maio. Foto: divulgação

Quem é de Araucária conhece o talento incomparável da Tia Celina na cozinha. Por isso, neste sábado, 1° de maio, os apreciadores do tempero da voluntária terão mais uma oportunidade de provar e indicarem amigos a fazerem o mesmo do seu prato já consagrado na região, a feijoada. No sistema drive-thru, em função da pandemia, as entregas serão feitas a partir das 11h30, na Rua Madeira, n° 48, jardim Fonte Nova.

Servindo até duas pessoas, a porção completa, que vem com a tradicional feijoada, arroz, que não pode faltar, farofa, couve, vinagrete e, é claro, laranja, custará R$40. Para reservas antecipadas, o telefone é o (41) 99611-5647.

A Tia Celina realiza ao longo do ano diversas ações em prol da campanha “Natal Feliz”. Há seis anos a voluntária arrecada brinquedos e doces para as crianças carentes do Jardim Fonte Nova e bairros vizinhos. Mesmo com as restrições sanitárias impostas pela Covid-19, Celina segue trabalhando para levar alegria aos pequenos. A renda das suas ações é revertida para esses projetos sociais.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021