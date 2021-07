Neste sábado terá vacinação contra a Covid-19 em Araucária. Confira

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura informou nesta quinta-feira, 1º de julho, que as pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Araucária e têm indicação para realizar a dose dois de reforço nesta semana, poderão se dirigir aos pontos de vacinação no sábado, 3. O atendimento acontecerá na Unidade Básica de Saúde do Jardim Industrial e no Parque Cachoeira, no sistema drive thru, das 09h às 16h. Não será necessário agendamento prévio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), além de um documento de identificação com foto, os araucarienses devem levar também a caderneta de vacinação. Os intervalos recomendados de cada fabricante são os seguintes: Pfizer e Astrazeneca: três meses, Coronavac: 28 dias.

Mais informações sobre a vacina podem ser obtidas no Disk Corona 0800.6425250.

