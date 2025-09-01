O fruticultor Waldomiro Gayer Neto assumiu, no dia 21 de agosto, a presidência da Frutipar – Associação de Fruticultores do Paraná, entidade que tem como missão representar e defender os direitos dos produtores de frutas, bem como promover ações de aprimoramento técnico e profissional. A Frutipar congrega produtores de maçãs, ameixas, pêssegos, uvas, caquis, kiwis e peras, e tem entre os principais polos de produção os municípios de Araucária, Palmeira, Campo Largo, Lapa, Porto Amazonas, Campo do Tenente, Antônio Olinto, Palmas, Rio Negro, Guarapuava e Arapoti.

O cargo de presidente já foi ocupado pela família Gayer na década de 70. “Meu pai, Waldomiro Gayer Júnior, foi o primeiro presidente da associação, fundada em 20 de outubro de 1977, e a comandou por mais de uma gestão”, relata Neto Gayer. 

Para o fruticultor araucariense, a Frutipar constituiu uma diretoria sólida, que representa o que há de melhor no Paraná em cultivo de frutas de clima temperado. “Atualmente, os membros da diretoria cultivam aproximadamente 800 hectares, gerando cerca de 900 empregos diretos e mais 500 safristas. Para efeito de comparação, se a mesma área fosse destinada ao cultivo de soja, seriam necessários apenas de 3 a 4 colaboradores. Isso evidencia a relevância econômica e o impacto social da fruticultura, que gera oportunidades de emprego e desenvolvimento para nossas comunidades”, aponta.

Gayer assume o cargo diante de um grande desafio: a escassez de mão de obra temporária no campo, especialmente durante os períodos críticos de colheita. “Há um certo receio por parte dos beneficiários, de perderem o Bolsa Família em razão da contratação formal. Como primeira missão, aproveitamos a presença dos prefeitos de Araucária Gustavo Botogoski e da Lapa Diego Ribas, além de secretários municipais, para encaminhar um documento detalhando essa questão. Propomos um ‘Pacto Estadual do Trabalho Decente no Meio Rural’, inspirado no Decreto Federal nº 12.064/2024, que regula a contratação de beneficiários do Bolsa Família como trabalhadores safristas, sem prejuízo do recebimento do benefício assistencial. Este documento poderá ser encaminhado pelos Executivos Municipais às esferas estadual e federal, a fim de buscar apoio”, explica Neto Gayer. 

A cerimônia da posse, realizada em Araucária, também foi marcada por homenagens aos sócios honorários pelos relevantes serviços prestados à fruticultura. Os homenageados: professora e pós-doutora de Fitopatologia Larissa May de Mio; engenheiro agrônomo Edmundo Hadlich; pós-doutor Luiz Antônio Biasi; e Doutor José Luiz Petry. 

Presidente: Waldomiro Gayer Neto
Vice-Presidente: Gilberto Schwartz Boutin
Primeiro secretário:  Carlos Daniel Antunes
Segundo secretário: Luiz Filipe Cosmo
Primeiro tesoureiro: Paulo Carlos Cosmo
Segundo tesoureiro: Claudinei Gogola

Conselheiros Fiscais 

Efetivos
Rafael Jensen
Gilberto Olchel
Alessandro Costantini  
Conselheiros Fiscais  Suplentes 
Emilio Takeshi Honda
Alexandre Pavanello
David Guntowski

Diretores Técnicos

Ivanir Leopoldo Dalanhol
Fernando Fillus Pierin
Carlos Alberto Seara Neto

Diretor de Eventos

Odair Pangracio

Diretor de Comercialização

Carlos Alberto Lovo
Paulo Roberto Ficinski Dunin

Edição n.º 14780.